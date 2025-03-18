Движение на Замоскворецкой линии метро восстановили

Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и введено в график. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

— Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике, — написали в Telegram-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что на центральном участке Замоскворецкой линии метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Движение поездов было приостановлено на отрезке от «Сокола» до «Новокузнецкой».

На северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена 28 января увеличили интервалы движения поездов по аналогичной причине. На станции «Водный стадион» пьяный мужчина спрыгнул на пути и не хотел вставать с них. Его удалось поднять только спустя 15 минут. Позднее движение поездов вернули к штатному расписанию.