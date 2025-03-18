Рекорд максимального суточного атмосферного давления ожидается в Москве

Мощный антициклон в предстоящее воскресенье в Москве может привести к установлению рекорда дня по атмосферному давлению, при этом ожидается 10 - 12 градусов тепла.

Об этом сообщается в Telegram-канале Татьяны Поздняковой ("Метеоновости").

"Атмосферное давление в Москве повысится до 766 мм ртутного столба (1 021,3 гПа), а это значит, что ожидается рекорд максимального давления. До этого самое высокое атмосферное давление 23 марта отмечалось в 1943 году и составляло 764,1 мм рт ст ( 1018,8 гПа). Температура воздуха в этот день тоже окажется довольно высокой, в Москве 10 -12 градусов, это конечно не рекорд, но все равно приятный подарок", - написала Позднякова.

По ее мнению, погода в Москве готовит подарок метеорологам на профессиональный праздник, поскольку 23 марта отмечается всемирный метеорологический день.