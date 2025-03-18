В столице на летний режим работы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам чиновника, изменения в график работы городского наружного освещения внесли в связи с увеличением светового дня.

За работой наружного освещения и подсветки следят специалисты Центра управления сетями АО «ОЭК», добавил Бирюков.

В настоящее время в уличном освещении и архитектурно-художественной подсветке используется более миллиона светильников, отметил заммэра.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году на исторической части Ленинского проспекта между Садовым кольцом и площадью Гагарина высадят свыше 400 деревьев.