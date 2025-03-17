Музей «Царь-макет» отпраздновал четвертую годовщину со старта работы

Московский музей миниатюрной России «Царь-макет» 12 марта отметил свой четвертый день рождения, сообщает пресс-служба организации.

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Напомним, что музей представляет собой масштабный макет страны в пропорции 1 к 87. Его экспозиция с иронией и точностью отражает экономические, социальные и политические особенности жизни России.

В честь годовщины для гостей была организована развлекательная программа, а также впервые показан второй зал экспозиции.

Так, на входе гостей встречала русская былинная девица в национальном костюме. Она своим радушным приветствием в национальном костюме погружала посетителей в атмосферу миниатюрной России, в которой скрыто большое число народных персонажей.

Кроме того, для детей работала локация аквагрима, где юные гости музея могли получить изображение солнечного логотипа «Царь-макета».

Также внимание посетителей индивидуальной и групповой экскурсии привлек второй зал, куда впервые разрешили зайти всем желающим. Там продолжается работа над созданием миниатюрных копий Омска, Норильска, Иркутска, Владивостока и других городов. Посетители смогли своими глазами увидеть процесс создания новых деталей масштабной композиции.