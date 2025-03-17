16 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении парка Мосгортранса.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сегодня более чем по 180 городским маршрутам курсирует свыше 2,3 тысячи электробусов. Планируется, что к 2030 году в Москве будет уже 5,3 тысячи экологичных инновационных машин.

— В 2018 году мы сделали важный шаг для улучшения качества жизни москвичей — начали заменять автобусы на электробусы. В итоге за шесть с половиной лет удалось прилично сократить количество вредных выбросов в атмосферу — около 190 тысяч тонн углекислого газа и почти 930 тонн загрязняющих веществ, — отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, к 2035 году планируют перевести на электрическую тягу почти весь парк Мосгортранса.

Соответствующая инфраструктура постоянно развивается: в столице уже работает более 30 конечных станций наземного транспорта с электробусными зарядками.

— В общей сложности в Москве действует свыше 360 зарядных станций, — добавили в столичной мэрии.

Также Сергей Собянин пожелал удачи молодым москвичам, вышедшим в финал Всероссийской олимпиады школьников.

— Москва вновь показывает выдающиеся результаты — ее представят свыше трех тысяч участников, на тысячу больше, чем в прошлом году, — рассказал в соцсетях мэр.

Финал будет проходить до 30 апреля в 14 регионах и на федеральной территории «Сириус». Олимпиада проходит по 24 предметам, соревнования по шести из них — праву, экономике, а также английскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам — проведут в столице.