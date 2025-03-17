Собянин рассказал об обновлении парка Мосгортранса
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении парка Мосгортранса.
Сегодня более чем по 180 городским маршрутам курсирует свыше 2,3 тысячи электробусов. Планируется, что к 2030 году в Москве будет уже 5,3 тысячи экологичных инновационных машин.
— В 2018 году мы сделали важный шаг для улучшения качества жизни москвичей — начали заменять автобусы на электробусы. В итоге за шесть с половиной лет удалось прилично сократить количество вредных выбросов в атмосферу — около 190 тысяч тонн углекислого газа и почти 930 тонн загрязняющих веществ, — отметил Сергей Собянин.
По словам мэра, к 2035 году планируют перевести на электрическую тягу почти весь парк Мосгортранса.
Соответствующая инфраструктура постоянно развивается: в столице уже работает более 30 конечных станций наземного транспорта с электробусными зарядками.
— В общей сложности в Москве действует свыше 360 зарядных станций, — добавили в столичной мэрии.
Также Сергей Собянин пожелал удачи молодым москвичам, вышедшим в финал Всероссийской олимпиады школьников.
— Москва вновь показывает выдающиеся результаты — ее представят свыше трех тысяч участников, на тысячу больше, чем в прошлом году, — рассказал в соцсетях мэр.
Финал будет проходить до 30 апреля в 14 регионах и на федеральной территории «Сириус». Олимпиада проходит по 24 предметам, соревнования по шести из них — праву, экономике, а также английскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам — проведут в столице.