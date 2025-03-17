Как изменились правила проката электросамокатов в Москве

15 марта в столице стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. Департамент транспорта Москвы и операторы аренды рассказали, какие нововведения ждут пользователей.

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В столице вновь заработали станции проката электросамокатов и велосипедов. Любителям этих видов транспорта не пришлось долго ждать открытия сезона — он стартовал в Москве сразу же с приходом стабильно сухой погоды.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что в этом сезоне пользователей проката ждут сразу несколько нововведений.

— С этого года арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Проверка позволит не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает Правила дорожного движения, — сообщили в департаменте.

Процедура занимает около минуты. Никаких дополнительных усилий для этого не потребуется — в приложении оператор проката перед поездкой попросит подключить к аккаунту свой профиль на mos.ru. Это нужно сделать всего один раз.

Соблюдение правил движения станут фиксировать камеры с нейросетью. А в местах, где ПДД нарушают чаще всего, установят дополнительно 250 дорожных камер.

На старте сезона жителям и гостям города доступны 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов «Велобайк», операторов Whoosh и «МТС Юрент».

— С каждым годом популярность этих видов транспорта растет, при этом 85 процентов поездок совершают по транспортному сценарию, — отметили в департаменте.

Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев рассказал, что в прокате теперь доступны улучшенные модели электросамокатов.

— Мы усовершенствовали конструкцию номеров — они теперь вмонтированы в корпус. Но сразу скажу — даже отсутствие номера не спасет нарушителя ПДД от штрафа и блокировки аккаунта. Мы удаленно видим все наши устройства и можем отследить их передвижение, — подчеркнул Денис Балакирев.

Кроме того, новые устройства умеют определять, если на них пытаются ехать вдвоем, что запрещено правилами.

— Мы плотно работаем с городом по вопросам безопасности. И сами отслеживаем нарушения, и, конечно, это делают представители Дептранса и Госавтоинспекции. Также призываем горожан фотографировать нарушителей на самокатах и сообщать нам, — сказал он.

Гендиректор «МТС Юрент» Иван Туринге отметил, что самое частое нарушений правил — неспешивание на пешеходных переходах.

— Новые боковые номера сделаны из прочной светоотражающей пленки без ламинации и легко считываются камерами, что упростит выявление нарушителей, — пояснил он.

А еще парк самокатов этого оператора будет оборудован поворотниками на руле и заднем крыле. С их помощью водитель самоката может обозначить свое перестроение, что сократит число аварийных ситуаций.

Сервисом аренды электросамокатов пользуются порядка 5 миллионов человек, велосипедов — 1,9 миллиона. Горожанам в этом сезоне доступны 18 тысяч велопарковок. Столичные власти продолжат наносить специальную дорожную разметку для удобной парковки пользователей СИМ. Также будет развиваться веломаршрут «Зеленое кольцо» — на нем улучшат навигацию, спроектируют подъезды к велодорожкам, точечно скорректируют маршрут, собрав обратную связь от москвичей.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности: