Москвичам объяснили, как объехать улицу в Медведкове, где прорвало трубу

Для объезда участка, где прорвало трубу с кипятком возле дублера Полярной улицы в московском районе Медведково, рекомендуется использовать улицу Широкую. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— В связи с восстановительными работами на участке дублера Полярной улицы в районе дома 29, строение 6, и до пересечения с Чермянской улицей временно закрыто движение для транспорта. Рекомендуем использовать для объезда улицу Широкую. Экипаж дорожного патруля ЦОДД помогает регулировать движение на месте, — написали в Telegram-канале ведомства.

Прорыв трубы произошел днем 17 марта. В настоящее время улицу, автомобили и дороги заливает горячей водой. Также из-за происшествия москвичка получила ожоги тела.