В Музее Победы расскажут об освобождении Восточной Пруссии

19 марта в Музее Победы состоится бесплатная лекция «Последняя цитадель». Встреча, посвященная Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, пройдет в рамках «Открытого лектория» для подготовки к ежегодной акции «Диктант Победы». О подготовке, ходе и итогах операции расскажет руководитель научно-методического отдела Музея Победы Валерий Константинович Куличков.

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— Гости узнают о самой продолжительной операции 1945 года, главная цель которой был разгром стратегической группировки немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии и северной части Польши, — отметили в Музее Победы.

Вход для участников лектория в Музей Победы бесплатный по предварительной регистрации. Всего в рамках «Открытого лектория» для подготовки к «Диктанту Победы» будут проведены семь тематических лекций, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны.

Лекции для подготовки к «Диктанту Победы» также пройдут с марта по апрель 2025 года в семи музеях-участниках Международного проекта «Территория Победы».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Начало: 19 марта в 17.00. Музей Победы, Зал Долгих.