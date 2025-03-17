Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и метро «Чистые пруды»

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят новую трамвайную линию, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро «Чистые пруды», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к Чистым прудам. Она соединит восточные районы города с южным и центральным. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель Мэра пояснил, что в зону работ войдут участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров.

— В рамках проекта воздушные провода уберем в кабельную канализацию протяженностью почти 50 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Тротуары расширим до трех-шести метров, заменим их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны составит 27,2 тысяч квадратных метров. На проезжей части обновим асфальт, нанесем разметку, установим дорожные знаки и шесть светофоров, обустроим новые наземные переходы с контрастным освещением, — рассказал Петр Бирюков.

Для пассажиров городского транспорта разместят современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. Запланирован монтаж энергоэффективных фонарей.

В ходе работ возле выходов со станций метро «Комсомольская» и «Чистые пруды» реконструируют лестницы, приведут в порядок подпорную стенку около Ленинградского вокзала.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе новой трамвайной линии высадят более 30 деревьев и разобьют 13,7 тысяч «квадратов» газона. Дополнительное озеленение предусмотрено в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.