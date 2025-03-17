Столичные пары смогут пожениться на фоне цветущей сакуры

Москвичи впервые смогут пожениться во время цветения сакуры. Уникальные церемонии бракосочетания пройдут в одном из самых живописных мест столицы - в Бирюлевском дендропарке. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря проекту Мэра Москвы "Новые адреса счастья", который стартовал более пяти лет назад, горожане могут сделать свои свадьбы еще более запоминающимися. На сегодняшний день для регистрации брака в столице доступно свыше 30 площадок - от музеев до станции метро. Кроме этого, проводим тематические церемонии на уникальных локациях . Так, этой весной мы впервые предлагаем пяти парам провести торжество в окружении цветущей сакуры. Церемонии пройдут в природных декорациях в Бирюлевском дендропарке Музея-заповедника "Царицыно". Цветение сакуры символично ассоциируется с началом новой жизни, поэтому мы решили дать возможность столичным парам создать семью в столь романтичной атмосфере", - рассказала вице-мэр.

Площадка для церемонии расположена в одном из самых красивых и уединенных уголков дендропарка, который является популярным природным объектом Москвы.

Кроме того, после церемонии бракосочетания у молодоженов будет возможность провести свадебную фотосессию в парадных залах Большого дворца Музея-заповедника "Царицыно". Подать заявление можно лично в Шипиловском Дворце бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей. Обратиться за уточнениями можно по телефону: +7 (985) 805-20-30.

Планируемая дата проведения регистрации брака в Бирюлевском дендропарке - 30 апреля. Однако, возможны изменения в зависимости от начала цветения сакуры, которое непредсказуемо. Эти хрупкие цветы держатся на деревьях всего несколько дней и могут быстро осыпаться под воздействием ветра или дождя.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 50 площадок, в числе которых дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Определиться будущим молодоженам поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. Это самый подробный гид по местам для церемоний бракосочетания в столице. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например, вид площадки, стиль интерьера и другие особенности. Кроме того, сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.