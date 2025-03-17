Заммэра Ракова: Столичные пары смогут пожениться на фоне цветущей сакуры в Музее-заповеднике "Царицыно"

Российская Газета

Москвичи впервые смогут пожениться во время цветения сакуры. Уникальные церемонии бракосочетания пройдут в одном из самых живописных мест столицы - в Бирюлевском дендропарке. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные пары смогут пожениться на фоне цветущей сакуры
© РИА Новости
"Благодаря проекту Мэра Москвы "Новые адреса счастья", который стартовал более пяти лет назад, горожане могут сделать свои свадьбы еще более запоминающимися. На сегодняшний день для регистрации брака в столице доступно свыше 30 площадок - от музеев до станции метро. Кроме этого, проводим тематические церемонии на уникальных локациях . Так, этой весной мы впервые предлагаем пяти парам провести торжество в окружении цветущей сакуры. Церемонии пройдут в природных декорациях в Бирюлевском дендропарке Музея-заповедника "Царицыно". Цветение сакуры символично ассоциируется с началом новой жизни, поэтому мы решили дать возможность столичным парам создать семью в столь романтичной атмосфере", - рассказала вице-мэр.

Площадка для церемонии расположена в одном из самых красивых и уединенных уголков дендропарка, который является популярным природным объектом Москвы.

Кроме того, после церемонии бракосочетания у молодоженов будет возможность провести свадебную фотосессию в парадных залах Большого дворца Музея-заповедника "Царицыно". Подать заявление можно лично в Шипиловском Дворце бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей. Обратиться за уточнениями можно по телефону: +7 (985) 805-20-30.

Планируемая дата проведения регистрации брака в Бирюлевском дендропарке - 30 апреля. Однако, возможны изменения в зависимости от начала цветения сакуры, которое непредсказуемо. Эти хрупкие цветы держатся на деревьях всего несколько дней и могут быстро осыпаться под воздействием ветра или дождя.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 50 площадок, в числе которых дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Определиться будущим молодоженам поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. Это самый подробный гид по местам для церемоний бракосочетания в столице. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например, вид площадки, стиль интерьера и другие особенности. Кроме того, сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

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Анастасия Ракова
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