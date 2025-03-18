Когда в московском метро полностью обновят поезда

На линии московского метро в этом году выйдут 34 новых поезда «Москва-2024». Как обновляется подвижной состав подземки, рассказали в Департаменте транспорта города.

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В 2025 году московское метро продолжит обновлять подвижной состав. Планируется, что 34 современных российских поезда «Москва-2024» заменят устаревшие вагоны на Замоскворецкой линии и появятся на новых участках Троицкой линии.

— Московское метро — мировой лидер по темпам обновления подвижного состава. С 2010 года мы закупили более 4,8 тысячи современных вагонов и тем самым увеличили их количество почти в шесть раз, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что обновление поездов — это важный шаг для повышения качества перевозок и комфорта пассажиров.

В поездах «Москва-2024» есть все для комфорта пассажиров, в частности, множество информационных экранов, сквозной проход через весь состав, климатические системы с обеззараживанием воздуха, USB- или Type-C-разъемы на поручнях. В Департаменте транспорта также рассказали, что в этом году завершится строительство электродепо «Южное» в Братееве, что позволит к 2026 году закончить обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии. По ней будут курсировать «Москва-2024» и «Москва-2026». В итоге больше 1,8 миллиона жителей 21 района, через которые проходит линия, смогут ездить в метро с большим комфортом.

К 2030 году на Люблинско-Дмитровской линии тоже будут ездить только самые современные поезда. Максим Ликсутов ранее отмечал, что обновление составов на одной из самых протяженных линий московского метро начнется примерно в 2027 году после полной замены поездов на Замоскворецкой линии. Сейчас на салатовой ездят составы типа «Номерной».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые городские вокзалы появятся в четырех районах — Хорошевском, Тимирязевском, Пресненском, Царицыне — в ближайшие два года. Благодаря этому миллионы пассажиров смогут экономить время в пути и комфортно пересаживаться между разными видами транспорта.

КСТАТИ

В 2011 году средний возраст пригородных поездов составлял 24 года. Сегодня этот показатель на маршрутах Московских центральных диаметров снизился до шести лет, в том числе благодаря запуску последней модели поезда «Иволга».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Всего в Москве работают 22 электродепо. В них тысячи сотрудников обслуживают, ремонтируют и эксплуатируют вагоны метрополитена.