Переселение по реновации затронуло жителей 95 районов Москвы

Переселение по программе реновации затронуло 95 районов столицы: в современные новостройки переселяются жители более чем 1,2 тыс. домов.

Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Переселение по программе реновации затронуло уже свыше 203 тыс. жителей из более чем 1,2 тыс. старых домов в 95 районах столицы. В семи из них москвичам предложили комфортное жилье впервые в прошлом году. Соответствующие письма тогда город направил гражданам из районов Останкинский, Алтуфьевский, Мещанский, Левобережный, Соколиная Гора, а также Бекасово и Вороново. В них за год к переселению приступили около 5 тыс. человек», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Уточняется, что с момента старта программы реновации первыми к переселению приступили жители двух домов в районе Северное Измайлово. Они получили предложения равнозначных квартир в феврале 2018 года, к концу того же года программой реновации было охвачено 15 районов, а в настоящий момент их число выросло более чем в шесть раз.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, в районе Люблино к переселению приступили около 9,9 тыс. человек из 51 дома.

«В Северном Измайлово предложения новых квартир получили почти 7,8 тыс. горожан из 41 старого здания, в Можайском районе – более 4,4 тыс. человек из 31 дома», – добавил Гаман.

Расселенные дома по программе реновации демонтируют. На освобожденных площадках возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, которые также приводятся в материале, на сегодня в районе Люблино жители 35 старых домов переехали в новые квартиры по программе реновации.

«В Северном Измайлово и Можайском районах расселили 29 домов, их жители уже отпраздновали новоселье в современных жилых комплексах. Квартиры по программе реновации под заселение передаются с готовой улучшенной отделкой, что позволяет жителям в них переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт», – пояснил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства, подчеркнули в пресс-службе. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».