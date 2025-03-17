Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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— Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду, — отметил Петр Бирюков. — В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей. Заместитель мэра пояснил, что до конца апреля запланировано 57 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 245,4 километра. Работы пройдут во всех административных округах. — Организация испытаний теплосетей — одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача — заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон, — рассказал Петр Бирюков. — Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО «МОЭК» в период с мая по сентябрь после отключения отопления.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.