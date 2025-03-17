Российская биржа объявила о приостановке торгов

Торги на СПБ Бирже приостановили 17 марта с 10:55 по московскому времени из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте российской торговой площадки.

Причины указанного сбоя сейчас выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет объявлено дополнительно, говорится в материалах.

Предыдущая остановка торгов на СПБ Бирже произошла в прошлом месяце — 24 февраля, в 07:00. Работу тогда возобновили спустя 2,5 часа, в 09:30.