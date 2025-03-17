В Москве открылась регистрация на участие в акции «День без турникетов»

В период с 28 по 29 марта в Москве состоятся мероприятия в рамках традиционной акции «День без турникетов». Горожан и туристов ждут свыше 130 ИТ-предприятий, производств, научных лабораторий и креативных пространств. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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«Предприятия подготовят 200 экскурсий, мастер-классов и лекций. На нескольких площадках будут организованы встречи с руководителями компаний и представителями кадровых служб. Посетители узнают, какие инновационные продукты создаются в Москве и как построить карьеру в сфере высоких технологий», — сообщила она.

Участие в мероприятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта.

Так, в центре аддитивного инжиниринга желающих познакомят с 3D-технологиями, продемонстрируют процесс создания изделий и расскажут об областях их применения. На встрече в фармацевтической лаборатории внимание уделят не только разработке лекарственных средств, но и устройству инновационного кластера «Ломоносов», в котором она базируется. Специалисты предприятия, работающего в сфере обеспечения авиаотрасли топливом, проведут экскурсию по заправочному комплексу и предложат побывать в салонах советских лайнеров Ту-154 и Ил-86. Компания — инноватор в области космических технологий представит интерактивную программу о спутниках.

Около 30 организаций присоединятся к проекту впервые. Среди них — разработчик программного обеспечения, «Робостанция» на ВДНХ и киностудия.