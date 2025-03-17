Московские аэропорты в условиях снегопада работают в штатном режиме

Московские аэропорты в условиях продолжающегося в столичном регионе снегопада работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили представители справочных служб аэропортов мегаполиса.

"Работаем в штатном режиме", - ответили на соответствующий вопрос в справочных службах четырех аэропортов столицы.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов, и Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает такие задержки. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.

Ранее в департаменте транспорта столицы призвали горожан и гостей города пользоваться общественным транспортом, а при выезде на личных автомобилях - соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

По данным синоптиков Гидрометцентра РФ, в течение дня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами - небольшой снег, причем количество осадков в период до 21:00 мск может составить от нуля до 1 мм, а прирост снега - до 0,6 см. Столбики термометров покажут от нуля до минус 2 градусов, ветер прогнозируется северный со скоростью 6-11 м/ с, местами порывы до 14 м/с.

В столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с возможным образованием гололедицы на дорогах. Данный уровень, как напоминают в Гидрометцентре РФ, символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.