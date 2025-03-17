Снежный покров в Москве местами вырос до 4 см

В понедельник, 17 марта, снежный покров в столице местами вырос до 4 см, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Большинство метеостанций Москвы и области утром в понедельник отметили формирование снежного покрова. В Москве он составил от 2 см в Тушино и на ВДНХ до 4 см на Балчуге и в Новой Москве», – написал Леус.

Синоптик добавил, что в подмосковной Кашире высота снежного покрова достигла 6 см.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на синоптиков сообщало, что к следующим выходным воздух в столице прогреется до 10 градусов тепла, однако ночные температуры все еще будут опускаться до 0 градусов.