Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за снегопада

В столице из-за снегопада ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«В городе снег. Его прирост за день может составить до 1 см. В течение дня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы», – говорится в публикации.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.