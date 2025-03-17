Дептранс посоветовал москвичам пересесть на городской транспорт

Жителям Москвы рекомендуется использовать городской транспорт из-за возможной гололедицы, сообщает столичный департамент транспорта. Водителям порекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон.

ЦОДД: в городе местами идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы — будьте внимательны за рулем. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что особенно аккуратными следует быть вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах. Там заверили, что за дорожной ситуацией круглосуточно следит Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в Московском регионе погода в первой половине недели будет прохладнее предыдущих дней. В ночь на понедельник, 17 марта, — минус 2–4 градуса, днем — от -1 до +1, облачно с прояснениями, небольшой снег. Западный ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду, местами на дорогах образуется гололедица.

Тем временем синоптики Гидрометцентра РФ ввели в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Отмечается, что он продлится три дня, с 17 по 20 марта.