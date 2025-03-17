Москвичам обещали рекордный мороз

Ночь на вторник, 18 марта, станет самой холодной в Москве с начала весны, сообщил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров покажут до минус 6–8 градусов.

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Вполне такая морозная ночь. Однако это норма марта, именно такой погода и должна быть, — объяснил он.

Вильфанд добавил, что днем 17 марта погода будет облачной, а диапазон дневных температур будет около нуля градусов. Во вторник — от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на среду температура воздуха в столице понизится до минус 5, по области возможны показатели до минус 8 градусов.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ ввели в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Отмечается, что он продлится три дня, с 17 по 20 марта.

Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупреждала, что в Московском регионе погода в первой половине недели будет прохладнее предыдущих дней. Западный ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду, местами на дорогах образуется гололедица. Она добавила, что с 21 по 23 марта в Москве и области осадки прекратятся, на небе появится больше солнца.