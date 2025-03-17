Грачи вернулись в Москву после зимовки

Орнитологи московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали появление грачей на природных территориях столицы, включая парк «Яуза» и Южное Тушино. Об этом стало известно в понедельник, 17 марта.Эти птицы традиционно возвращаются в Москву весной после зимовки в южных регионах, их массовое возвращение ожидается ближе к апрелю.

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По словам специалистов, грач отличается своим крупным размером и полностью черным оперением с металлическим блеском. Ключевой особенностью является его светлый, почти белый клюв, который выглядит длинным, узким и заостренным.

Грачи живут стаями и часто встречаются на открытых пространствах, опушках возле рек и в крупных городских парках. Они не боятся людей и легко уживаются рядом с голубями и воронами. Питание грачей разнообразно: они предпочитают белковую пищу, включая червей, жуков, личинок насекомых и даже мелких грызунов, играя важную роль в защите полей от вредителей. Однако они также могут питаться зернами на полях.

Эти птицы известны своей сообразительностью и способностью использовать веточки для добычи пищи. Грачи обладают развитым социальным поведением, любят играть и обмениваться навыками внутри стаи, где царит строгая иерархия. Они моногамны и образуют пары на всю жизнь, проявляя заботу обо всех членах семьи.

Союз охраны птиц России объявил грача птицей 2025 года, подчеркнув важность сохранения популяции этих умных и полезных пернатых, передает официальный портал мэра Москвы.Также специалисты заметили скворцов в Пресненском районе и Северном Тушине.