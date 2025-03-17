Радужные облака окрасили небо над Москвой. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Алексей Елисеев.

Он объяснил, что такое явление называется иризация. По его словам, она возникает из-за преломления света на мелких кристаллах льда, появившихся в атмосфере из-за похолодания.

Ранее синоптики предупреждали, что в начале недели температура воздуха, характерная для нормы марта, ожидается в Москве и Подмосковье.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, ночь на 18 марта станет самой холодной: в столице будет до минус 6–8 градусов, по области – до минус 12 градусов. Ночью на следующий день столбик термометра в Москве поднимется до минус 3 градусов, в Подмосковье – до минус 8 градусов.