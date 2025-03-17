В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

В столичном зоопарке проснулись еноты-полоскуны. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

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После зимнего сна очнулось несколько групп. Одна из них живет в «Енотнике» около павильона «Змеиное сафари» на Старой территории. Еще одна группа находится в высотном вольере, расположенном над вольером выдр на Новой территории.

Животные проснулись недавно, однако из-за погодных условий их вновь начало клонить в сон.

Зоологи Экспериментального отдела мелких млекопитающих обеспечили енотам умеренный и сбалансированный к весне рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Также специалисты на протяжении всего зимнего сна животных активно следили за их состоянием. В настоящее время они постепенно подготавливаются к летнему уровню активности.

Есть многочисленные отличия в понятиях спячки и зимнего сна — при первом существенно падает температура тела и скорость сердцебиения, такое больше характерно для ежей.

Еноты впадают в зимний сон. Поэтому, когда в городе поднимается температура воздуха, животные могут временно очнуться и осмотреть окрестности.

— С установлением стабильной положительной температуры еноты-полоскуны теперь снова понемногу начнут активно набирать вес и заново осваивать свою территорию. Мы сделаем все возможное, чтобы они отлично провели лето и спокойно улеглись в следующий зимний сон, — цитирует слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой пресс-служба.

Недавно в зоосаде рассказали, что самец пумы Геркулес постепенно адаптируется к жизни в своем новом вольере на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка.