Центр Москвы лидирует по добросовестной оплате проезда

В Центральном административном округе столицы зафиксирован самый высокий уровень добросовестной оплаты проезда в городском транспорте. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Транспортного комплекса города.

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По данным Системы мониторинга пассажиропотока, с начала года наименьшее число безбилетников отмечено в Центральном, Северном и Северо-Западном округах.

Наибольшее количество пассажиров, уклоняющихся от оплаты, наблюдается в Западном и Юго-Западном округах.

— С мая 2024 года каждую неделю проводим усиленные проверки в разных точках города — они помогают выявить безбилетников и еще раз напомнить, что поездка всегда должна быть оплачена: на эти средства мы обновляем транспорт и внедряем самые современные сервисы. Благодарим каждого добросовестного пассажира! — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Оплата проезда в городском транспорте обязательна. Владельцам безлимитных проездных также необходимо прикладывать карту к валидатору и дождаться подтверждения оплаты.

Штраф за безбилетный проезд — 2 тысячи рублей. Срок добровольной оплаты — 60 дней. Если не оплатить штраф вовремя, дело передается судебным приставам.