Москву ждет еще одно похолодание в конце марта

В конце марта — начале апреля в Москву снова вернутся холода. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает RT.

Метеоролог заявил, что автомобилистам в столичном регионе лучше подождать с переобуванием, грядет еще одна волна холодов.

«Я бы подождал, потому что не исключён ещё один возврат холодов. И определённо, это всё-таки самый конец марта — начало апреля», — сказал Шувалов.

По его словам завтра, 17 марта в регионе выпадет небольшой снег (1-2 см), из-за чего «пейзаж за окном приобретёт зимний вид».

При этом в начале недели будет не слишком холодно: ночью до -5 °С, днём около 0 °С. Вторник и среда будут достаточно морозными: ночью -10...-5 °С, днём около 0°С. В четверг начнётся значительное потепление. Ночью будет около 0 °С, а дневные температуры порядка +6...+8 °С.

Накануне в Гидрометцентре заявили о «зимнем режиме» в Москве с 17 по 20 марта.