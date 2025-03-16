Собянин: переход на электробусы позволил сократить выбросы загрязняющих веществ

Сегодня по более чем 180 городским маршрутам курсирует свыше 2,3 тыс. электробусов, планируется, что к 2030 году в Москве будет уже 5,3 тыс. экологичных инновационных машин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2018 году мы сделали важный шаг для улучшения качества жизни москвичей – начали заменять автобусы на электробусы. В итоге за шесть с половиной лет удалось прилично сократить количество вредных выбросов в атмосферу – около 190 тыс. тонн углекислого газа и почти 930 тонн загрязняющих веществ», – написал мэр. Он отметил, что к 2035 году планируют перевести на электрическую тягу почти весь парк Мосгортранса.

Соответствующая инфраструктура постоянно развивается: в столице уже работает более 30 конечных станций наземного транспорта с электробусными зарядками. В общей сложности в Москве действует свыше 360 зарядных станций.