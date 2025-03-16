Более 90 электробусов вышли на 14 маршрутов в девяти районах Москвы в декабре – феврале

С декабря по февраль более 90 электробусов вышли на 14 маршрутов в девяти районах Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Переход на электробусы благоприятно влияет на экологическую ситуацию в городе и повышает качество жизни москвичей, поэтому продолжаем развивать сеть электротранспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В будни на новых электробусных маршрутах, которые появились зимой, совершается более 40 тыс. поездок. Всего инновационная техника российского производства обслуживает уже 188 маршрутов столицы», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход, отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны электробусов оборудованы зарядными портами для зарядки гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Помимо этого, они оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливается электрическим обогревателем, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 км до 80 км, при этом вес машины остался прежним. В 2025 году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне. С 2023 года в столицу поставили уже 1,3 тыс. инновационных электробусов. Экологичный транспорт работает более чем на 20% маршрутов Москвы.