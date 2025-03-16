В музее «Садовое кольцо» откроется экспозиция об истории Мещанского района

В ней будут представлены предметы из фондов Музея Москвы, а также из частных коллекций.

© Уличное движение на 1-й Мещанской улице. 1933 год. Музей Москвы

В музее «Садовое кольцо» (проспект Мира, дом 14, строение 10) 4 апреля открывается новая постоянная экспозиция, которая расскажет, как появился и развивался один из центральных районов Москвы — Мещанский. Посетителей познакомят с главными периодами его существования, формированием границ со времен появления Мещанской полицейской части. Также наглядно представят современный район, который включает в себя часть улицы Кузнецкий Мост, улицы Сретенку и Неглинную, проспект Мира.

В экспозиции размещена большая коллекция фондов Музея Москвы, связанная с историей района, и предметы, найденные волонтерами и куратором Денисом Ромодиным у частных коллекционеров и местных жителей: старая трактирная лампа 1920-х годов и керосиновая времен НЭПа, студенческий билет 1930-х годов Московского областного научно-исследовательского клинического института, карточки из фотоателье на Сретенке и 1-й Мещанской улице (ныне — проспект Мира).

Открытие обновленной экспозиции — важная часть работы музея «Садовое кольцо». В ней сделан акцент на развитии именно Мещанского района, тогда как прежняя выставка рассказывала о прошлом всей Москвы на рубеже XIX–ХХ веков, а также советского периода с небольшими заметками об истории района.

История Мещанского района

В XVII веке территорию, которая расположилась за Сретенскими воротами Земляного города, заселили мещане — выходцы из польских и белорусских городов и деревень. Таким образом здесь образовалась Мещанская слобода.

Во второй половине XVIII века она попала под первое административно-территориальное деление Москвы: для усиления полицейского надзора и пожарной безопасности город разделили на 14 частей, которые не имели наименований и обозначались номерами. Название и границы Мещанской части впервые появились и закрепились только к началу XIX века.

Постепенно эта территория расширялась на восток города и к 1860-м годам уже включала в себя село Красное (сегодня здесь находится кондитерский концерн «Бабаевский», храм Покрова Пресвятой Богородицы) и район Сокольники до реки Яузы. Так Мещанская часть выглядела до 1917 года, а с приходом советской власти и новым административным делением Москвы ее территория вошла в состав Сокольнического района столицы.

В 1930 году из части Сокольнического и Краснопресненского районов были выделены два новых: Дзержинский и Ростокинский. Последний через 30 лет вошел в состав Дзержинского. После образования административных и муниципальных округов в 1991 году в составе Центрального административного округа появился Мещанский округ, который в 1995 году стал Мещанским районом.

Музей Москвы основан в 1896 году. Располагается он в Провиантских складах — памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает более 890 тысяч единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского, Музей Зеленограда, музей «Садовое кольцо» и библиотеку имени Н.А. Добролюбова, а также Гербовый зал города Москвы.

Выставка об истории Мещанского района направлена на достижение показателей и результатов национального проекта «Семья» в Москве.