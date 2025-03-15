Синоптик: до потепления в Москве будет три холодных дня

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до потепления в Москве будет три холодных дня.

«В понедельник нас ждёт небольшой снег. Он, вероятно, на пару дней прикроет зеленеющие поля», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, с 16 по 18 марта ожидается прохладная погода, а первые признаки потепления появятся в среду.

«Уже в четверг повеет теплом, а в пятницу будет и +10 °С. Дальше — больше: +12 °С. То есть всё возвращается на круги своя», — сообщил Шувалов.

Ранее Александр Шувалов рассказал, что в ближайшую неделю в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются перепады температуры.