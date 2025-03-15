Собянин: московские школьники бьют рекорды на Всероссийской олимпиаде

В субботу, 15 марта, стартует заключительный этап главного интеллектуального соревнования страны. Москва вновь показывает выдающиеся результаты: ее представят свыше трех тысяч участников — это на тысячу больше в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Финальный этап продлится до 30 апреля и пройдет в 14 регионах, включая образовательный центр «Сириус». Олимпиада включает 24 дисциплины, шесть из которых будут проводиться в Москве: право, экономика, а также английский, испанский, итальянский и китайский языки.

В прошлом году московская сборная получила 1331 диплом, включая 260 победителей и 1071 призера. 36 участников стали абсолютными чемпионами, набрав максимальные баллы в стране.

Ученики московских школ демонстрируют выдающиеся успехи в математике, информатике, физике, химии и биологии. В 2024 году они получили 357 наград только по этим дисциплинам.

Подготовкой столичной команды занимается Центр педагогического мастерства при Департаменте образования и науки Москвы. На протяжении учебного года школьники обучаются у ведущих преподавателей, а перед финалом участвуют в усиленных тренировочных сборах.

— Победа открывает двери в ведущие вузы страны: диплом Всероссийской олимпиады дает 100 баллов по предмету на ЕГЭ или право на поступление без экзаменов, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее глава столицы поделился, что в финале Открытой олимпиады по программированию московские школьники смогли получить 59 дипломов.