В Москве возведут два новых технопарка

Соглашения о строительстве двух новых технопарков подписали в Москве.

Об этом журналистам сообщила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

"Мы подписали сегодня два соглашения с крупными инвесторами о создании технопарков. Один на севере - 37 тыс. кв. м, это такая научно-производственная база, второй <...> на территории Сколково", - рассказала Кострома на полях Форума технологической инфраструктуры.

По ее словам, в столице каждый год растет запрос на локализацию производств в связи с развитием инновационных компаний.

В настоящее время на территории Москвы функционируют 47 технопарков, в которых разместились порядка 2,2 тыс. компаний.