Москвичам предрекли морозы

Значительное понижение температуры и легкие морозы ожидаются в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Теплая погода в Центральной России, в частности в столичном регионе, была обусловлена поступлением воздушных масс с юга, юго-востока, юго-запада и даже с северных окраин африканского континента, рассказал синоптик. Сейчас же ситуация меняется, с 14 марта через Москву пройдет циклон: пойдут дожди, усилится ветер, воздушные массы будут поступать с северо-запада, в течение только одного дня температура понизится сразу на 10 градусов.

«Поэтому такое резкое понижение. Ночные температуры в ближайшие ночи уже будут отрицательные в столице — от минус 2 до минус 5 градусов. В воскресенье — минус 2-4 ночью в Москве, по области — до минус 7. В понедельник и вторник — минус 4-7 температура, то есть возвращаются легкие морозы. Днем и в субботу и в воскресенье в послеполуденные часы температура будет положительная — плюс 3-5 градусов, а в понедельник, вторник, среду — около ноля, от минус 2 до плюс 3 градусов. Такой температурный фон близок к обычным значениям», — поделился Вильфанд.

Во второй половине недели, по его словам, резкое повышение температуры не прогнозируется, однако ночные температуры в четверг, 20 марта, уже будут около ноля, а днем около 5-6 градусов тепла. С пятницы по воскресенье, с 21 по 23 марта, ночная температура тоже будет близка к нулю, а днем составит около 6-8 градусов.

Парки Москвы закрываются из-за надвигающегося шторма

Ранее о надвигающейся непогоде москвичей предупреждал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К полудню 14 марта, по его прогнозам, ветер усилится до 18 метров в секунду. С двух часов дня его скорость разовьется до 20 метров в секунду, а пик бури придется на интервал между 15 и 18 часами. В это время шквалы ветра достигнут силы 21-24 метра в секунду, что соответствуют девятибалльному шторму по шкале Бофорта.