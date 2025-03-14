Ураганом не пахнет: глава «Метео» сделал прогноз погоды в Москве на выходные

Сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду в пятницу в Москве нельзя назвать ураганом, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Москвичам нужно ждать сильного ветра, даже мэр выступил с предупреждением, что нужно быть внимательными на улице. Только ураганом здесь и не пахнет, сильный ветер не всегда означает ураган. Максимальные порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Сейчас они не превышают 14-15 метров в секунду. Максимум ожидается во второй половине дня», - рассказал он НСН.

В начале следующей недели в Москве по прогнозу похолодание со снегом.

«В выходные в Москву вернутся ночные заморозки, но не очень сильные. Максимум по области ожидается 5-6 градусов ниже нуля, а в Москве – до трех градусов мороза. В понедельник ожидаем снег, начало недели будет прохладным, но к 20 числу снова потеплеет», - сделал прогноз погоды синоптик.

Напомним, в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозами синоптиков. По информации Гидрометцентра, в Московском регионе ожидается штормовой ветер. Период предупреждения — с 21:00 мск 13 марта до 22:00 14 марта, скорость ветра 17−22 м/с.