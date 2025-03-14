Парки Москвы закрываются из-за надвигающегося шторма

Столичные парки закрылись в связи с непогодой в Москве. В частности, соответствующее решение приняла администрация парка «Сокольники», говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на территории парка были отменены все мероприятия. Также работу приостанавливают парки «Фили», «Красная Пресня» и Парк Горького. В «Филях» подчеркнули, что об открытии парка администрация проинформирует дополнительно.

Кроме того, в связи с сильным ветром была прекращена работа канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ, заявила пресс-служба тематического парка «Орион». Уточняется, что работа временно приостановлена до улучшения метеоусловий. Агентство «Москва» сообщило, что колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ работает в штатном режиме.

По информации, предоставленной ранее Евгением Тишковцом, специалистом центра погоды «Фобос», в пятницу, 14 марта, на столицу обрушится шторм силой в 9 баллов. По его словам, пик непогоды придется на период с 15:00 до 18:00. Скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, возможен дождь. В связи с этим в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 22:00 пятницы.