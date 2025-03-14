Заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы

Более 10 тыс. москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус в рамках 80-й годовщины Победы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Одобренные волонтеры сначала проходят онлайн-курс, где их обучают основам добровольческой деятельности, истории и героям Великой Отечественной войны. Затем знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с правилами командной работы.

По ее словам, в преддверии Дня Победы волонтеры будут встречать на вокзалах и в аэропортах ветеранов, помогать им добираться до гостиниц, а также сопровождать на мероприятия. Еще волонтеры будут участвовать в акциях «Георгиевская лента» и «Цветы Победы».

Сергунина добавила, что за несколько месяцев участники волонтерского корпуса уже присоединились более чем к 150 патриотическим событиям.

ТАСС писал, что власти новых регионов РФ пока не приняли решение о проведении парада и праздничных шествий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам руководителя администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Алексея Самойлова, местные власти еще обсуждают возможность организации массовых мероприятий на 9 Мая.