Синоптик рассказал о силе ожидаемого 14 марта ветра в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о силе ветра, который ожидается днем в пятницу, 14 марта, в Москве.

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По его словам, он достигнет пика к 15:00, а утихнет — к 22:00.

— Сила ветра, скорее всего, ограничится 20 метрами в секунду. Но полностью исключать отдельные порывы силой 22 метра в секунду нельзя, — рассказал он.

По его словам, указанный атмосферный фронт пока не пришел.

— Средняя скорость ветра будет 6-9 метров в секунду. Трудно идти, когда уже 30 метров в секунду и более. Сопровождаться дождем ветер вряд ли будет, — пояснил он в беседе с RT.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о том, что 14 марта на Москву обрушится девятибалльный шторм. Однако Шувалов выразил мнение, что ветер в Москве в пятницу ожидается сильным, но говорить о мощном шторме — преувеличение. Эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой» подытожил, что с двух часов дня 14 марта поднимется сильный ветер, его порывы достигнут 20–25 метров в секунду. При этом столбики термометров поползут вниз, и есть вероятность гололедицы на дорогах.