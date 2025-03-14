Собянин: Территория «Лужников» станет одним из лучших парков Москвы

Возрождение легендарного олимпийского комплекса «Лужники» — один из главных проектов развития спортивной инфраструктуры, включенных в стратегию развития Москвы.

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Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«За последние годы реконструировали Большую спортивную арену, построили дворец гимнастики, Международный центр самбо и центр бокса, Дворец водных видов спорта, ледовый дворец “Кристалл”, дворец тенниса, отремонтировали универсальный спортивный зал “Дружба”», — поделился Мэр Москвы.

Канатная дорога связала «Лужники» с Воробьевыми горами, где зимой работает горнолыжный склон. Общая площадь спортивного кластера составляет уже более 150 гектаров. А в феврале за счет частных инвестиций достроили оздоровительный комплекс в составе Дворца спорта «Лужники» по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 13. Еще сейчас ведется реконструкция Дворца спорта, в планах — обновление Малой спортивной арены.

Потенциал «Лужников» не ограничивается спортом. Это пространство продолжают развивать как центр комфортного и интересного досуга для москвичей и туристов.

В этом году начнется реализация нового проекта — благоустройство территории олимпийского комплекса. Обновление планируется провести в три этапа, тем самым сведя к минимуму неудобства от выполнения работ. Оно коснется Центральной площади перед Большой спортивной ареной, а также причала Лужники — Центральный.

«Новым “сердцем” Центральной площади станет большое зеркало водной глади. Летом вокруг него будут расположены места отдыха со столиками и шезлонгами. По вечерам здесь можно будет устраивать водные шоу. А зимой на центральной площади и боковых аллеях планируется заливать каток», — добавил Сергей Собянин.

Вдоль центральной площади высажены две аллеи деревьев. Ближайшая к ней утратила свою эстетическую привлекательность. Часть деревьев засыхает, а другая повреждена болезнями, поэтому их предлагается заменить молодыми кленами. Между аллеями, чтобы разнообразить функционал площади и создать необходимые условия для отдыха и катания на катке, планируется разместить павильоны с ресторанами, кафе, пунктами проката и раздевалками. Чтобы они органично вписались в единый архитектурный ансамбль «Лужников», в оформлении новых строений будут применены общие композиционные приемы, материалы и формы.

Запланированная на этот год реконструкция причала Лужники — Центральный сделает его функциональнее. Его приподнимут на высоту примерно 1,2 метра от уровня воды, увеличат ширину и длину, а также сделают его доступным для маломобильных групп населения. Кроме того, обустроят новые отбойные устройства. Смонтируют кнехты, которые обеспечат комфортную стоянку двух теплоходов прогулочного транспорта одновременно. Также будет организована отдельная зона для причаливания электросудов. Обновленный причал сможет принимать не только прогулочные, но и регулярные речные суда, когда придет время для создания соответствующего маршрута.

«Одновременно мы перенесем разбросанные по всей территории “Лужников” хозяйственные площадки в единый складской центр. А в освободившихся пространствах создадим новые рекреационные зоны. Обновим покрытия дорожек и установим малые архитектурные формы. Благодаря современной системе освещения прогулки будут комфортными и днем, и вечером. Свежести и уюта добавит и дополнительное озеленение», — рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство превратит «Лужники» в один из лучших парков Москвы. Это будет современное общественное пространство с самыми разными возможностями: от крупных международных соревнований до любительских тренировок и семейного досуга.