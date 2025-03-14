Деревья начали падать в Москве из-за сильного ветра

В столице сохраняется сильный ветер, порывы которого достигают 22 метров в секунду. Из-за непогодицы в Москве начали фиксироваться случаи падения деревьев. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

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Городские службы начали работать в режиме повышенной готовности. Упавшие деревья оперативно распиливают и вывозят.

Сообщается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшие часы.

— Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

В Москве в пятницу, 14 марта, ожидается ветер, который оказывает давление 35,5 килограмма на квадратный метр поверхности. Передвигаться в таких условиях очень непродуманно и опасно. О том, как москвичам обезопасить себя в ураган, рассказал травматолог Константин Терновой.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о силе ветра, который ожидается днем в пятницу, 14 марта, в Москве. По его словам, он достигнет пика к 15:00, а утихнет — к 22:00.