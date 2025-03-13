Масштабные учения по ликвидации лесных пожаров прошли в Москве

Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров прошли в столице, Об этом в четверг, 13 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов. В учениях были задействованы более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерная и аварийно-восстановительная техника, землеройные машины, — отметил Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что, согласно тактическому замыслу, в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы начался пожар. Появилась угроза перехода пламени на лесной массив и несколько населенных пунктов, где проживают порядка 700 человек.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина заранее детально изучили обстановку пожароопасного периода, который наступает в центральной части России. Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров, — отметил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в авиапатрулировании задействуют самолеты компании «Волга-Днепр», для мониторинга ситуации привлекут беспилотную авиацию.