Около 3,8 тыс. вагонов подготовит ЦППК к летнему сезону

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) к летнему сезону подготовит около 3,8 тыс. вагонов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«ЦППК начала подготовку поездов к работе в летний период. В этом году специалисты проверяют более 350 собственных и арендованных составов, среди которых «Иволги» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие. Процедуры завершатся в мае», – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время сезонной подготовки особое внимание уделяется работоспособности систем климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдения и связи пассажиров с локомотивной бригадой, освещения салонов и тамбуров. Кроме того, тщательно диагностируются механическое и электрическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, работа сигнальных ламп и прожекторов. Оценивается внешнее состояние поездов и функционирование систем торможения и управления, а также общее противопожарное состояние. В пресс-службе отметили, что в осмотрах принимают участие ревизоры по безопасности движения, специалисты по охране труда, технологи, мастера-ремонтники и инспекторы-приемщики. Председателями комиссий традиционно выступают начальники депо.

Подчеркивается, что мероприятия по подготовке к лету затронут все составы, которые эксплуатируются на данный момент. Поезда, находящиеся на текущем или капитальном ремонте, также пройдут проверку в плановом порядке в рамках указанных работ.

В ЦППК добавили, что остальной арендованный подвижной состав подготовят специалисты РЖД.