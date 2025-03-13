Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта

Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 метров в секунду в столице с вечера четверга, 13 марта, в связи с чем жителям и гостям города необходимо быть предельно внимательными на улице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, профильные службы столицы уже переведены в режим повышенной готовности. Он также призвал москвичей не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с неустойчивыми конструкциями.

— Синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о том, что 14 марта на Москву обрушится девятибалльный шторм. Однако синоптик Александр Шувалов выразил мнение, что ветер в Москве в пятницу ожидается сильным, но говорить о мощном шторме — преувеличение.

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Эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой» подытожил, что с двух часов дня 14 марта поднимется сильный ветер, его порывы достигнут 20–25 метров в секунду. При этом столбики термометров поползут вниз, и есть вероятность гололедицы на дорогах.