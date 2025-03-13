РЖД меняют расписание электричек в Москве и области

РЖД сообщили об изменениях в расписании пригородных поездов Московской железной дороги с 15 марта 2025 года. Схема движения электричек меняется на четырех направлениях.

В частности, изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Горьковского и Казанского направлений, включая МЦД-1 и МЦД-4. Причина - развитие инфраструктуры на станциях Можайск, Катуар, Фрязево, Куровская, а также участках Кривандино – Черусти и Фрязево – Павловский Посад.

Так, на станции Можайск Белорусского направления продолжатся работы по модернизации объектов энергообеспечения. Из-за этого некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, несколько электричек будут выведены из графика.

На станции Катуар Савеловского направления будет производиться замена стрелочного перевода, из-за чего на период работ внесены корректировки в расписание. Как и на станции Фрязево и перегоне Фрязево – Павловский Посад Горьковского направления, где продолжится капитальный ремонт первого пути.

На перегоне Кривандино – Черусти Казанского направления будут проводиться работы по развитию инфраструктуры, на период работ будет приостанавливаться движение по первому главному пути. На станции Куровская Казанского направления из-за работ по замене стрелочного перевода две электрички будут следовать по укороченному маршруту, у нескольких электричек изменится время отправления или прибытия.

Более подробно ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и ресурсах РЖД.