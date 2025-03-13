В Москве разработают проект реставрации усадьбы XVIII века в Филимонках

Департамент культурного наследия Москвы дал задание на разработку проекта по сохранению усадьбы 1801 года в посёлке Филимонки, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты восстановят главный дом и флигель, пострадавшие после пожара 2006 года, а также приведут в порядок парк.

© Архив Департамента культурного наследия города Москвы

По словам главы департамента Алексея Емельянова, усадьба обладает высокой исторической ценностью и расположена в живописной местности, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что cпециалистам предстоит восстановить архитектурный ансамбль с фасадами и интерьерами главного дома и флигеля, а также парк.

Усадьба была основана в начале XVIII века князем Голицыным. До пожара главный дом, построенный в стиле позднего классицизма, представлял собой двухэтажное здание с бельведером и фронтонами на фасадах.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице завершился очередной этап комплексной реставрации усадьбы Валуево, в рамках которого провели противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века.