Собянин: Москвичи выбрали, каким будет новый Большой московский цирк

Сегодня завершилась серия голосований на "Активном гражданине" о строительстве Большого цирка, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В первом голосовании москвичи однозначно высказались за то, что городу нужен новый Большой цирк - современная многофункциональная площадка для уникальных шоу и повседневного отдыха.

"А во втором мы с вами выбрали лучшую визуальную концепцию нового цирка. Причем впервые, наряду со взрослыми, могли проголосовать и подростки - на платформе "Активный гражданин - детям". И кстати, абсолютное большинство взрослых (85%) согласились с тем, что мнение детей надо обязательно учесть", - пишет мэр.

По итогам голосования из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро "АПЕКС", которую поддержали 29% взрослых и 42% детей. Эта концепция также победила по итогам конкурса архитекторов. Мнения специалистов и москвичей сошлись.

Именно она, пишет мэр, ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время. Впереди - большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое.

"Спасибо москвичам за активную позицию, которая особенно важна в реализации таких сложных и социально значимых проектов. Уверен, у нас все получится", - заключил Собянин.