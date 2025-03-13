Метеоролог: сильный ветер 14 марта нельзя назвать 9-балльным штормом

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в пятницу, 14 марта, в столице ожидается сильный ветер, однако назвать его девятибалльным штормом нельзя. Об этом сообщает телеканал "360".

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисо

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающемся девятибалльном шторме. Он заявил, что в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18–23 метров в секунду.

"Изменения погоды будут, сильный ветер будет. Но что поделать? Весна богата на сюрпризы", – отметил, в свою очередь, Шувалов.

По словам метеоролога, ветер в пятницу будет крепчать с самого утра на фоне приближения циклона с северо-западного направления. Порывы ветра, обратил внимание он, к 18:00 могут достигнуть 18 метров в секунду.

"В пятницу нужно ждать сильный ветер, но не ураган", – добавил синоптик.

Ветер постепенно снизит интенсивность к утру 15 марта, субботы, когда пройдет холодный фронт, а облачные массы сменятся. Кроме того, в ночные часы температура воздуха снизится до минус 3 градусов, заключил Шувалов.

Между тем столичное МЧС предупредило жителей столицы о порывистом ветре до 22 метров в секунду. Ведомство рекомендовало оставлять автомобили в безопасных местах и во время прогулок обходить стороной рекламные щиты и ветхие конструкции.

Также столичный Дептранс посоветовал водителям сохранять бдительность за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками дорожного движения.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что из-за шторма в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков в ночь на 15 марта. По ее словам, холодный воздух принесет осадки в виде дождя и сильный ветер, который достигнет максимальной скорости в период с 14:00 до 19:00.