В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье в связи со штормовым ветром объявили «желтый» уровень опасности. Об этом в четверг, 13 марта, сообщает Гидрометцентр РФ.

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По данным организации, на регион обрушится ветер со скоростью 17–22 метра в секунду. Предупреждение остается в силе до 22:00 14 марта.

На Москву надвигается девятибалльный шторм. 14 марта с 14:00 начнется сильный ветер с порывами 20–25 метров в секунду. Температура начнет снижаться, возможна гололедица на дорогах, предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Несмотря на это, днем температура поднимется до 13–16 градусов. Однако затем понизится до нуля и ниже в ночь на 15 марта. В субботу температура не превысит 1–6 градусов, ожидаются небольшие дожди и гололедица, что усугубит дорожную ситуацию.

Даже несмотря на очень теплую рабочую неделю, в выходные дни в столичном регионе произойдет обвал температур. Столбики термометров в ночные часы могут опуститься до отрицательных значений, предупреждает Ильин.

Тем не менее в четверг, 13 марта, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов тепла.