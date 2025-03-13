Синоптик Ильин рассказал, сколько продлится 9-балльный шторм в Москве

На Москву надвигается девятибалльный шторм. 14 марта с 14:00 начнется сильный ветер с порывами 20–25 метров в секунду. Температура начнет падать, возможна гололедица на дорогах, предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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Однако после 19:00 погода начнет успокаиваться.

— В это время ветер достигнет 20–25 метров в секунду, что по шкале Бофорта равно девяти баллам. Такой ветер способен сорвать черепицы с крыш домов, погнуть деревья и обломать крупные ветки. Все, что плохо закреплено, может прийти в движение. Но уже после 19 часов ветер стихнет: его скорость не превысит 9–14 метров в секунду, и сильных порывов не будет, — подчеркнул метеоролог.

Несмотря на это, днем температура поднимется до 13–16 градусов. Однако затем понизится до нуля и ниже в ночь на 15 марта. В субботу температура не превысит 1–6 градусов, ожидаются небольшие дожди и гололедица, что усугубит дорожную ситуацию.

Даже несмотря на очень теплую рабочую неделю, в выходные дни в столичном регионе произойдет обвал температур. Столбики термометров в ночные часы могут опуститься до отрицательных значений, предупреждает Ильин.