Москвичей предупредили о сильном ветре и призвали быть аккуратными на дорогах

Водителям в Москве следует быть аккуратными на дорогах в пятницу из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: завтра в Москве ожидается сильный ветер – будьте внимательны и аккуратны. По прогнозам синоптиков, завтра в Москве ожидаются дождь и сильный ветер. Просим водителей: не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций; соблюдать скоростной режим и дистанцию», – говорится в сообщении.

Автомобилистам также рекомендовали не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.

В ведомстве добавили, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.