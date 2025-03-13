В Москву и Подмосковье штормовой ветер принесет активный циклон с запада

Штормовой ветер, порывы которого могут достигать 22 м/с, принесет в пятницу, 14 марта, в Москву и Московскую область активный циклон с запада. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Прохождение активного циклона с запада - юго-запада на северо-восток будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 17-22 м/с и дождями", - сказали в Гидрометцентре РФ.

Здесь отметили, что в тылу циклона также произойдет резкое похолодание, и в предстоящие выходные дни понижение температуры продолжится.

"В начале следующей недели она приблизится к норме, небольшие по интенсивности осадки будут выпадать в виде мокрого снега и снега, местами образуется гололедица", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

Так, в пятницу на фоне дождливой и ветреной погоды столбики термометров днем покажут в столице до плюс 14 градусов, по области - до плюс 15 градусов. Однако к вечеру температура воздуха уже понизится до плюс двух градусов в мегаполисе и до плюс одного градуса - в Подмосковье.

В ночь на субботу, 15 марта, ожидается около нуля градусов, а днем при снеге и мокром снеге воздух прогреется не более чем до плюс пяти градусов.

Согласно действующей шкале Бофорта, показатель скорости ветра в диапазоне от 20 до 24,4 м/с считается штормом и соответствует девяти баллам из двенадцати возможных.