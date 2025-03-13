Москвичам пообещали 16-градусное тепло

В Москве в четверг, 13 марта, ожидается аномально высокая температура до плюс 16 градусов Цельсия. Таким прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра России.

День пройдет с облачной погодой с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночь на пятницу, 14 марта, температура может опуститься до плюс 8 градусов. Днем будет плюс 14-16 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в пятницу, 14 марта, на Москву обрушится сильнейший шторм, порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Воздушный поток может ломать ветви деревьев и сносить шаткие конструкции. Ожидаются дожди.

На смену аномальному теплу в Москву придут заморозки. Похолодание наступит в выходные, 15-16 марта